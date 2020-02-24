Большинство жителей Молдавии захотели сближения с Россией

Около 80% опрошенных жителей Молдавии заявили, что стране необходимо держать курс на сближение с российской стороной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрос института маркетинга и исследований IMAS.

Также почти 40% респондентов заявили, что более близкие отношения с Российской Федерацией — это необходимость. Однако этот показатель ухудшился, по сравнению с тем, что был в декабре 2019 года (41%). Еще 37% участников опроса (ранее столько же) назвали сближение с Россией хорошим делом.

В исследовании говорится, что против сближения стран высказались 18% (против 19% в декабре) жителей страны.

В опросе, который проводился с 7 по 19 февраля, поучаствовали свыше 1100 человек.

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