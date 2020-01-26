В Индии родился козленок с «человеческим лицом»

В индийском Раджастане появилась на свет коза с лицом, которое напоминает человеческое. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что местные жители жители узрели в такой мутации животного Бога.

В свою очередь эксперты указали на наличие у козленка циклопии, при котором деформируется симметрия лица.