Полицейские попали под проверку после задержания пьяного чиновника во Внуково

Полицейские, которые возили на тележке пьяного чиновника в аэропорту Внуково в конце декабря 2019 года, попали под проверку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что руководство правоохранительных органов решило провести проверку, после того, как кадры с человеком в нетрезвом виде попали в сеть.

Оказалось, что во аэропорту были задержаны два руководителя Печорского управления Ростехнадзора -— Сергей Галынин и его заместитель Александр Подколзин. Последний вел себя наиболее активно и его пришлось заковать в наручники.

В ходе опроса полицейских, руководство не нашло нарушений в их действиях. Стражи порядка в свою очередь объяснили свои действия тем, что задержанный не хотел идти, заявлял, что у него отказали ноги, и начал выть. Поэтому его решили погрузить в тележку.

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