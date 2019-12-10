Госдума во втором чтении приняла законопроект о возврате курилок в аэропорты
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Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий вернуть места для курения в аэропорты, передает РИА «Новости».
К документу были внесены поправки. Устанавливается, что стены курительных комнат в аэропортах должны быть непрозрачными.
Как сообщили авторы законопроекта, это позволит вернуть чистый воздух в аэропорты, так как сейчас из-за отсутствия специальных мест курят в туалетах.
В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок.
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