Госдума во втором чтении приняла законопроект о возврате курилок в аэропорты

Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий вернуть места для курения в аэропорты, передает РИА «Новости».

К документу были внесены поправки. Устанавливается, что стены курительных комнат в аэропортах должны быть непрозрачными.

Как сообщили авторы законопроекта, это позволит вернуть чистый воздух в аэропорты, так как сейчас из-за отсутствия специальных мест курят в туалетах.

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок.

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