В Совфеде отменили новогодний корпоратив

В текущем году Совет Федерации не будет проводить новогодний корпоратив. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.

При этом он напомнил, что в 2018 году корпоратива также не было.

По словам Тимченко, на этот раз сенаторы намерены ограничиться формальными поздравлениями и бокалом шампанского.

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