В Совфеде отменили новогодний корпоратив
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В текущем году Совет Федерации не будет проводить новогодний корпоратив. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.
При этом он напомнил, что в 2018 году корпоратива также не было.
По словам Тимченко, на этот раз сенаторы намерены ограничиться формальными поздравлениями и бокалом шампанского.
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