Прилагательное «экзистенциальный» стало словом года по версии Dictionary

В 2019 году прилагательное «экзистенциальный» было выбрано словом 2019 года по версии онлайн-словаря английского языка Dictionar. Об этом говорится на сайте электронного сборника.

Именно это слово, по данным словаря, чаще всего употреблялось в речи людей при обсуждении экологических проблем и климатических изменений.

Словарь отмечает, что прилагательное имеет два значения. Согласно первому, «экзистенциальный» — это имеющий отношение к существованию. По другой трактовке, «экзистенциальный» — это что-либо действительно существующее и находящееся под угрозой.

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