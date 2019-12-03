Прилагательное «экзистенциальный» стало словом года по версии Dictionary
В 2019 году прилагательное «экзистенциальный» было выбрано словом 2019 года по версии онлайн-словаря английского языка Dictionar. Об этом говорится на сайте электронного сборника.
Именно это слово, по данным словаря, чаще всего употреблялось в речи людей при обсуждении экологических проблем и климатических изменений.
Словарь отмечает, что прилагательное имеет два значения. Согласно первому, «экзистенциальный» — это имеющий отношение к существованию. По другой трактовке, «экзистенциальный» — это что-либо действительно существующее и находящееся под угрозой.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Merriam-Webster выбрал слово года
— Институт русского языка назвал «пожар» и «протест» словами года