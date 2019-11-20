Оксфордский словарь выбрал «слово года»

Оксфордский словарь выбрал «словом года» 2019 словосочетание «climate emergency», которое переводится как «чрезвычайная климатическая ситуация». Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что в шорт-лист, из которого было выбрано «слово года», были включены понятия – «климатическое событие», «климатическое опровержение», «экологическая тревога», «вымирание» и выражение «flight shame», которое подразумевает то, что человек испытывает чувство вины, когда летает на самолете из-за вредных для природы выбросов.

По словам Оксфордского редактора словаря Кэтрин Коннор Мартин, когда они выбирали слово года, стало очевидно, что проблемы, связанные с климатом, затрагивают все лексические элементы, с которыми мы работаем.

«Это отражает реальную озабоченность англоязычного мира в 2019 году», — добавила она.

Кроме того, недавними «словами года» также стали токсичный», «пост-правда» и «вейп».

Акция «слово года» предназначена для того, чтобы подчеркнуть слово или выражение, которое отражает настроение или озабоченность людей в уходящем году, а также отражает культурно-значимые термины.

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