Россия обсуждает с США репатриацию состоящих в ИГ россиян

Россия и США обсуждают репатриацию российских граждан, которые примкнули к ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента.

По его словам, много россиян и членов их семей задержаны в США.

«Русские продемонстрировали определенную заинтересованность в их возвращении, но эти обсуждения находятся на ранней стадии», — заявил он.

Также представитель добавил, что прогресс в репатриации выходцев из ряда других стран мало заметен. Он отметил, что что Косово, Босния и Герцеговина и Италия приняли для последующего суда своих граждан.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.