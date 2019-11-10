В Абхазии произошел крупный лесной пожар

В горах Абхазии бушует лесной пожар, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Лесной пожар в районе высокогорного села Псху Сухумского района распространился на большие площади из-за рекордно высокой для ноября температуры воздуха. По заявлению пресс-службы, сильная задымленность мешает установить точные границы возгорания, сообщается о множественных локальных очагах.

Распространение огня в труднодоступных местах высокогорья является причиной необходимости использования специальной авиации для ликвидации пожара.

В пресс-службе сообщили, что министр Абхазии по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния не исключает возможности обращения за помощью к российским коллегам.

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