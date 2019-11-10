Последнюю партию белух выпустили из «китовой тюрьмы» на волю

Завершилась начавшаяся в июне 2019 года операция по освобождению сотни животных из «китовой тюрьмы»: в бухте Успения в Приморье выпустили последнюю партию белух. Об этом сообщает РИА «Новости»и со ссылкой на тихоокеанский филиал ВНИРО.

Как стало известно, 10 ноября выпустили белух с судов «Профессор Кагановский», где было 18 животных, и с судна «Зодиак» с 13 животными.

Отмечается, что выпуски проводились в тесном взаимодействии с государственными контролирующими органами. Для участия в мероприятиях приглашались представители СМИ и общественных природоохранных и зоозащитных организаций.

По данным ученых, в районе Японского моря, куда выпустили белух, сейчас для них есть хорошая кормовая база.

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