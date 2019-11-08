Минобороны опровергло информацию о смерти одного из раненных в военной части в Забайкалье

Информация отдельных СМИ о якобы смерти одного из двух раненых военнослужащих, пострадавших во время трагедии 25 октября в Забайкалье, находящегося на лечении в одном из госпиталей Министерства обороны, не соответствует действительности. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

В настоящее время состояние обоих военнослужащих стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Известно, что в больнице с ранениями находятся Владислав Шпак и Евгений Графов.

До этого РЕН ТВ сообщил о смерти пострадавшего при стрельбе в воинской части в Забайкалье. Позднее родственники не подтвердили информацию о его смерти. Первоначальная новость о смерти пострадавшего больше не доступна.

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. 8 человек погибли сразу, двое были ранены.

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