Очевидцы рассказали о взрыве на танкере в Находке

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Члены экипажа танкера «Залив Америка» в порту города Находка, на котором произошел взрыв, рассказали о происшествии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам свидетелей ЧП, «палубу разорвало, как консервную банку», в результате чего трое человек упали в воду.

«Там сейчас все спасательные буксиры работают», — сказал другой очевидец.

Известно, что другие члены экипажа не пострадали, возгорание ликвидировали.

По словам третьего очевидца, был также слышен громкий хлопок.

«Нас сильно тряхнуло, когда вышли посмотреть, что случилось, то увидели, что поднимается большое облако (дыма) в районе мыса Астафьева», — уточнил член экипажа.

По предварительной данным, погибшими оказались старпом, боцман и матрос.

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