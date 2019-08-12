Температура упала ниже нуля в двух регионах России

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в двух регионах температура упала ниже нуля. Об этом сообщает принадлежащие Григорию Березкину РБК.

По ее словам, в Архангельской области и в восточных районах Карелии уже были заморозки, температура опустилась до -1°С.

Она отметила, что заморозки могут быть все лето, так как это характерно для северного климата.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили россиян о заморозках до -2°C.