В России стало в два раза меньше дел по экстремизму

Генпрокуратура России отметила снижение в два раза дел по экстремизму в первом полугодии 2019 года. На это повлияло в том числе и декриминализация некоторых уголовных составов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам первого замгенпрокурора Александра Буксмана, за первые шесть месяцев текущего года было выявлено 32 тыс. нарушений закона, что вдвое меньше, чем раньше. Он отметил, что экстремистская преступность снизилась вдвое «в результате декриминализации ряда уголовных составов».

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника.