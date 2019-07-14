МЧС срочно эвакуирует детей из российского детского лагеря

Спасатели экстренно выводят всех детей и работников из детского лагеря «Здоровье», который находится около бурятской деревни Сотниково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Причиной эвакуации стал пожар, который бушует вблизи лагеря и окутал дымом лес.

Как отмечается, сотрудники МЧС должны вывести из зданий лагеря 129 детей и 52 человека персонала. Планируется, что их на время разместят в поселковую школу.

Ранее сообщалось, что детский лагерь загорелся под Костромой.