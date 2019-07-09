Уроженец Дагестана расстрелял грузинскую пекарню в Петербурге

В пекарне, расположенной в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, произошла стрельба с участием уроженца республики Дагестана. Об этом «Фонтанка.ру».

По информации издания, агрессивный посетитель выстрелил в голову работнице кафе. Пострадавшую с пулевым ранением левой скулы отвезли в больницу. На данный момент работница общепита находится в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что стрелка уже задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в одном из районов Москвы мужчина открыл стрельбу на детской площадке.