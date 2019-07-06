В детском лагере под Петербургом произошла вспышка кишечной инфекции

В региональном управлении Роспотребнадзора проинформировали о выявлении нескольких случаев сальмонеллеза в детском лагере, расположенном в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о восьми случаях заражения детей в лагере «Восход», которые были подтверждены лабораторно.

«Последнее обращение за медицинской помощью поступило 2 июля», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что число заразившихся острой кишечной инфекцией воспитанников детского сада в Санкт-Петербурге в апреле увеличилось до 31.