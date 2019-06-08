Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

РИА «Новости»

В Щелковском районе Подмосковья легкомоторный самолет совершил жесткую посадкку, сообщаетТАСС.

Инцидент произошел в деревне Кормолино.

На борту находился только пилот, он получил перелом руки.

Пострадавших и разрушений не земле нет.