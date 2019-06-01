Задержана оставившая двух детей в хостеле мать

Начальник пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова сообщила, что женщину, которая оставила в хостеле в Котельниках двоих детей, задержали, передает РИА «Новости».

По ее словам, инцидент произошел 28 мая. Женщину 1989 года рождения задержали в подмосковном городе Видное. В настоящее время дети находятся в детской больнице в Дзержинском

«В ближайшее время она будет доставлена в следственные органы», — сказала Петрова.

Ранее сообщалось, что мать бросила двух детей в подмосковном хостеле.