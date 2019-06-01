Суд арестовал следователей СК и адвоката по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал двух следователей столичного следственного управления Следственного комитета РФ на транспорте, а также крымского адвоката по делу о взятке в размере 1 млн руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на базу суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении всех троих задержанных под стражу.

Отмечается, что их обвиняют в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор с адвокатом, чтобы получить взятку от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов, полученный 1 млн руб. фигуранты распределили между собой.

Ранее сообщалось, что главу отдела СК, его помощника и адвоката задержали за взятку в 1 млн рублей.