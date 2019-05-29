Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле

Женщина бросила двух своих маленьких детей в подмосковном хостеле и сбежала, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Женщина пришла в гостиницу и спросила администратора о свободной комнате. Когда сотрудница попросила у нее документы, девушка ответила, что забыла паспорт в машине и вышла из здания, оставив детей. Больше она не возвращалась.

Прибывшая по вызову администрации полиция передала детей в больницу.

В настоящее время мать детей разыскивают. Ее мотивы неизвестны.

В апреле подмосковные полицейские возбудили уголовное дело на мать четырех детей, которых обнаружили в захламленной квартире в Мытищах.