Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле
Женщина бросила двух своих маленьких детей в подмосковном хостеле и сбежала, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.
Женщина пришла в гостиницу и спросила администратора о свободной комнате. Когда сотрудница попросила у нее документы, девушка ответила, что забыла паспорт в машине и вышла из здания, оставив детей. Больше она не возвращалась.
Прибывшая по вызову администрации полиция передала детей в больницу.
В настоящее время мать детей разыскивают. Ее мотивы неизвестны.
В апреле подмосковные полицейские возбудили уголовное дело на мать четырех детей, которых обнаружили в захламленной квартире в Мытищах.