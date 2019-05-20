Климатическое лето преждевременно пришло в Москву

В Москву пришло климатическое лето, в 11 из 19 дней мая температура воздуха превышала 15°C. Об этом говорится в сообщении на портале «Метеоновости».

По данным синоптиков, такая температура свидетельствует о наступлении климатического лета, если удерживается на протяжении 5-7 дней.

«В Москве, по климату, начало климатического лета совпадает с календарным, средняя суточная температура воздуха на станции ВДНХ становится выше 15°C после 28 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году климатическое лето пришло в Москву в начале второй декады мая. Пр этом синоптики предупредили, что похолодание и даже заморозки еще могут вернуться в столицу.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается до +23°С.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.