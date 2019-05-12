В Малайзии пропало пассажирское судно на реке, после чего началась поисково-спасательная операция. Об этом сообщает The Star.

Как отмечается, на настоящий момент точных данных о находившихся на борту нет.

Кроме того, неизвестны ни детали произошедшего, ни маршрут судна.

Уточняется, что сам инцидент произошел в субботу днем, однако спасатели получили информацию только в воскресенье вечером, после чего приступили к поискам.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате крушения парома в Танзании достигло 225 человек.