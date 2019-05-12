Режим ЧС введен в поселке под Ростовом после взрыва газа

Режим ЧС ввели в поселке Чистоозерный Ростовской области, где произошел газ при взрыве в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«В пункте временного размещения [находятся] 13 человек, на месте работают психологи МЧС России», — отметили в пресс-службе.

В результате инцидента погибли два человека. Прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва.