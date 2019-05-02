Мальчика насмерть завалило мусором

Девятилетнего мальчика насмерть задавило мусором на свалке в Николаевской районе на Украине. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как отмечается, ребенок рылся в отходах вместе со своей матерью возле с. Весеннее.

«От полученных травм мальчик скончался в больнице», — отметили в полиции.

Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы в среду вечером, 1 мая.

В настоящий момент ведется расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что мальчика насмерть завалило дровами на железной дороге под Ярославлем.