Пакеты с кусками человеческого тела нашли в Петербурге

В 250 метрах от жилых домов мужчина обнаружил полиэтиленовые пакеты с кусками разрубленного человеческого тела, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в полиции.

По словам мужчины, пакеты были присыпаны землей и выглядели так, будто простояли на улице с зимы.

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Найденные части тела в пакетах находились возле тропинки, ведущей в лес, уточняет издание.

По данным полиции, в пакете было мужское тело.

Других подробностей пока нет.

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