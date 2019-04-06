Пакеты с кусками человеческого тела нашли в Петербурге
В 250 метрах от жилых домов мужчина обнаружил полиэтиленовые пакеты с кусками разрубленного человеческого тела, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в полиции.
По словам мужчины, пакеты были присыпаны землей и выглядели так, будто простояли на улице с зимы.
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Найденные части тела в пакетах находились возле тропинки, ведущей в лес, уточняет издание.
По данным полиции, в пакете было мужское тело.
Других подробностей пока нет.
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