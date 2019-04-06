У мужчины изъяли контрабанду в размере 131 черепахи

В Казахстане пограничники изъяли у 24-летнего гражданина страны 131 живую черепаху. Об этом сообщается на сайте Пограничной службы комитета нацбезопасности республики.

Как отмечается, мужчина намеревался вывезти животных в чемодане. Он направлялся на своем автомобиле в Челябинск.

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По словам сотрудников службы, стоимость контрабанды составляет более 220 тыс.руб.

Уточняется, что мужчина был задержан.

Ранее сообщалось, что злоумышленники похитили 50 тонн черепах из галапагосского заповедника.