У мужчины изъяли контрабанду в размере 131 черепахи
В Казахстане пограничники изъяли у 24-летнего гражданина страны 131 живую черепаху. Об этом сообщается на сайте Пограничной службы комитета нацбезопасности республики.
Как отмечается, мужчина намеревался вывезти животных в чемодане. Он направлялся на своем автомобиле в Челябинск.
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По словам сотрудников службы, стоимость контрабанды составляет более 220 тыс.руб.
Уточняется, что мужчина был задержан.
Ранее сообщалось, что злоумышленники похитили 50 тонн черепах из галапагосского заповедника.