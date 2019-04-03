Более 700 тарантулов обнаружили в пачках из-под печенья и овсянки

Сотрудники таможни Филиппин нашли у мужчины 757 живых тарантулов, которые были завезены в девяти пачках из-под печенья и овсяной каши из Польши. Об этом сообщает Philippine Star.

Как отмечается, житель Филиппин был задержан. Ему предъявили обвинения в соответствии с нарушением таможенного закона и закона о защите дикой природы.

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Уточняется, что тарантулы были конфискованы таможенной службой. Их стоимость оценивается в $5,9 тыс.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину с десятками маленьких крокодилов и пауками-тарантулами.