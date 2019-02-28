В МВД анонсировали появление электронных паспортов

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что электронные удостоверения личности могут ввести в России в ближайшее время, сообщает ТАСС.

В ходе расширенной коллегии МВД он отметил, что перед министерством стоят глобальные задачи по модернизации ИТ-инфраструктуры.

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Он пояснил, что имеет ввиду единый реестр населения, систему биометрической идентификации и переход на выдачу электронных удостоверений личности и водительских прав.

По его словам, такие меры также актуальны в контексте противодействия криминальным угрозам в киберпространстве.