В Британии могут ввести наказание за незаконную сьемку в туалетах

Новый законопроект, согласно которому будут наказывать любителей незаконной съемки, был принят верхней палатой парламента и ожидает одобрения королевы Великобритании Елизаветой II, пишет CNN.

Законопроект заручился поддержкой правительства после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая была «огорчена» тем, что не удавалось ввести проект ранее.

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Сообщается, что закон могут ввести в Англии и Уэльсе. Нарушителям грозит до двух лет тюрьмы.

Отмечается, что самых злостных правонарушителей будут также вносить в реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.

Ранее сообщалось, что южнокорейский суд вынес тюремный приговор женщине за скрытую фотосъемку обнаженного мужчины.