Под Калининградом затонул рыболовный траулер

В порту Пионерский под Калининградом маломерный рыболовный траулер столкнулся с плавучим краном, получил пробоину и сел на мель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы регионального управления МЧС Алексея Баранова.

По его словам, инцидент произошел из-за того, что штормовой ветер оторвал пришвартованный плавкран, который в свою очередь ударил маломерное рыболовное судно.

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«Руководством порта, экипажем судна и пожарно-спасательными подразделениями МЧС были приняты меры по откачке воды, однако успеха это не принесло, судно легло на грунт около причальной стенки», — рассказал Баранов.

Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.

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