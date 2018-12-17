Правительство утвердило сроки мониторинга маркировки лекарств

По данным источника «Газеты.Ru», правительство утвердило правила мониторинга обязательной маркировки лекарств, а также порядок работы существующей информсистемы их прослеживания. Речь идет о первом этапе. Так, регистрация компаний, производящих лекарства от ряда болезней (гемофилия, болезнь Гоше, муковисцидоз и т.д.), в системе маркировки будет проводиться уже с 1 июля 2019 года. Тестирование будет проводиться в течение трех месяцев, а все операции с этими видами лекарственных препаратов – с 1 октября 2019 года.

Предполагается, что система маркировки лекарственных средств в целом будет запущена в 2020 году.

Реклама

Кроме того, по информации источника, в соответствующем постановлении правительства прописана публикация данных о маркированных препаратах ответственным органом власти в формате открытых данных и оператором — размещение информации о маркированных лекарствах на сайте системы. Состав публикуемой информации и требования к ней определяет Минздрав.

Получить оперативный комментарий пресс-службы правительства не удалось.