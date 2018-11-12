Житель Коми разбил памятник рублю из-за «острого чувства социальной несправедливости»

22-летний житель Республики Коми, который в апреле разбил памятник рублю, предстанет перед судом. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре возбудили уголовное дело по факту повреждения арт-объекта «Знак рубля». Отмечалось, что подозреваемый был задержан и дал признательные показания.

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Прокуратура уточнила, что, когда 27 апреля мужчина остановился у «Знака Рубля», он испытал «острое чувство социальной несправедливости», которое было обусловлено его трудным финансовым положением.

Правоохранители подсчитали, что ущерб от действий злоумышленника составил 303 тыс. руб.

Арт-объект «Знак рубля» из стекла и металла был установлен на Стефановской площади в Сыктывкаре в 2015 году.