Суд отправил под домашний арест укравших у ветеранов красноярских чиновниц

Бывшая первый замминистра социальной политики Красноярского края Наталья Колягина и ее подчиненная, экс-начальник отдела по вопросам ветеранов и военнослужащих Ольга Гилева отправлены под домашний арест. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, чиновниц подозревают в хищении бюджетных средств под видом покупки подарков ветеранам.

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Как отмечается, следствие считает, что ущерб составил не менее 2,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что красноярские чиновницы занимались хищением под видом заботы о ветеранах.