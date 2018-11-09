Красноярские чиновницы занимались хищением под видом заботы о ветеранах

Бывшая первый замминистра социальной политики Красноярского края Наталья Колягина и ее подчиненная, экс-начальник отдела по вопросам ветеранов и военнослужащих Ольга Гилева занимались хищением бюджетных средств под видом покупки подарков ветеранам, передает РИА «Новости».

Сообщается, что женщины, а также еще один соучастник задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

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Как отмечается, в результате обыска дома у подозреваемых была изъята бытовая техника, приобретенная на бюджетные средства в качестве подарков для ветеранов Великой Отечественной войны.

Подчеркивается, что материальный ущерб составил не менее 2,1 миллиона рублей.

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