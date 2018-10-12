Климкин призвал УПЦ включиться в переговоры по автокефалии
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Украинскую православную церковь (УПЦ) включиться в переговоры о вхождении в единую украинскую автокефалию на основе неканонических структур. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время православные церкви Украины имеют «историческую возможность доказать свою преданность идее украинского единства».
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Он также добавил, что УПЦ следует не медлить и присоединиться к переговорам.
Ранее сообщалось, что УПЦ отказалась участвовать в предложенном неканонической церковью на Украине соборе.