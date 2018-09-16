Полиция задержала подозреваемых в стрельбе на севере Москвы

Полицейские задержали двоих приезжих мужчин, которые подозреваются в стрельбе на севере Москвы вечером 15 сентября, передает агентство городских новостей «Москва».

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих приезжих, один из которых ранее судим. По данному факту дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК России («Хулиганство»). В настоящее время с задержанными ведутся следственные действия», — рассказали представители городского ГУ МВД.

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В полиции также отметили, что возраст подозреваемых составляет 31 год.

Ранее сообщалось, что в Западном Дегунино между неизвестными произошел конфликт, в результате которого два человека получили ранения.