В МВД уточнили число пострадавших в перестрелке в Москве
В результате перестрелки на севере столицы два человека получили ранения. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по городу.
Ранее сообщалось, что в Западном Дегунино между неизвестными произошел конфликт, в результате один из них произвел несколько выстрелов из травматического оружия.
Реклама
В МВД добавили, что в результате перестрелки два человека получили ранения. Прибывшие на место происшествия медики оказали им помощь. Подробности их состояния не уточняются.
В данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.