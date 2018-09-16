В МВД уточнили число пострадавших в перестрелке в Москве

В результате перестрелки на севере столицы два человека получили ранения. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по городу.

Ранее сообщалось, что в Западном Дегунино между неизвестными произошел конфликт, в результате один из них произвел несколько выстрелов из травматического оружия.

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В МВД добавили, что в результате перестрелки два человека получили ранения. Прибывшие на место происшествия медики оказали им помощь. Подробности их состояния не уточняются.

В данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.