Взрывы газа прогремели в десятках домов в Массачусетсе

Взрывы газа в десятках домов произошел в американском штате Массачусетс. Об этом сообщает CNN.

Как сообщает телеканал, ситуация коснулась трех городов в штате — Лоуренс, Норт-Андовен и Андовен. Жители рассказали о внезапных взрывах в их домах, после чего многие из домов загорелись.

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По последним данным полиции штата, пожары, взрывы или утечка газа зафиксированы в 70 домах. Власти объявили эвакуацию, правоохранители предупредили о плановом отключении электричества.

CNN сообщает о как минимум шести пострадавших, двое из которых находятся в критическом состоянии. Власти пока не подтверждают информацию.

Причиной происходящего могут быть неполадки в работе газопровода, отмечает телеканал.