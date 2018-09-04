В Сургуте первоклассникам вручили дневники с серпом и молотом
В Сургуте первоклассникам вручили дневники, на которых герб России изображен с ошибкой, сообщает URA.ru.
На гербе двуглавый орел вместо скипетра и державы держит серп и молот. Информацию об этом подтвердили в городской администрации.
В мэрии в настоящее время разбираются в причинах инцидента, там пообещали наказать виновных.
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По предварительной версии ошибку допустили в типографии. Обсуждается вопрос замены дневников.
В общей сложности дневники с ошибкой получили порядка шести тысяч первоклассников в рамках проекта «Дневник сургутского первоклассника».
Ранее в Оренбурге закупили школьные дневники с напутствием от арестованного мэра.