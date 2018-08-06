В Ставропольском крае троих похитителей невесты приговорили к колонии

В Ставропольском крае трех мужчин, похитивших несовершеннолетнюю девушку, приговорили к длительным срокам заключения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ставропольский краевой суд.

Суд установил, что в 2016 году один из мужчин решил похитить несовершеннолетнюю девушку.

Реклама

«Ранним утром, когда девушка вместе с мамой и малолетними сестрами еще спала, он вместе с приятелями ворвался в дом к потерпевшей», — сообщили в суде.

Пока один из мужчин угрожал женщине и троим детям ножом, другие схватили невесту, погрузили в автомобиль и, несмотря на крики о помощи, увезли в соседний хутор.

Отмечается, что там молодые люди удерживали девушку против ее воли и уговаривали выйти замуж.

По данным суда, ранее судимый похититель получил 8 лет и 4 месяца колонии строгого режима, двух других суд приговорил к 7,5 года и 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.