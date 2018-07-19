В Вашингтоне рядом с университетом заметили вооруженного человека
В США в правоохранительные органы сообщили о вооруженном человеке, который находится рядом с Американским университетом. Об этом сообщает NBC.
По словам представителя университета, человека с пистолетом заметили примерно в 13.00 (20.00 мск). После этого доступ на территорию университета был прекращен, а дороги перекрыты. На территории университета была объявлено, что всем нужно оставаться в укрытии.
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Уточняется, что сотрудники полиции проверили территорию университета. В настоящее время они занимаются идентификацией вооруженного человека.
Ранее сообщалось, что в городе Бойсе в американском штате Айдахо мужчина напал с ножом на обитателей жилого комплекса.