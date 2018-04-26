В Казани самолет экстренно сел из-за закурившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс Москва — Челябинск, совершил аварийную посадку в аэропорту Казани из-за закурившего на борту пассажира, передает РИА «Новости».

«Командир экипажа через диспетчера обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции в связи с тем, что 33-летний житель Челябинска курил в самолете во время полета», — сообщили в МВД.

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Мужчина был снят с рейса и доставлен в отделение полиции, в его отношении составлен протокол об административном правонарушении по п. 1 ст. 6.24 КоАП России.

В декабре пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Цюрих, совершил экстренную посадку в Штутгарте из-за дебоширки, требовавшей шампанского.

Уточняется, что 44-летняя гражданка Швейцарии с российскими корнями, летевшая в бизнес-классе, громко требовала алкоголь.