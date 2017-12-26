Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы

Прошедшей ночью температура воздуха в Москве опустилась до -7,4°С, таким образом ночь на 26 декабря в городе стала самой морозной с начала зимы, передает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.

Отмечается, что предыдущий температурный минимум нынешней зимы в Москве был установлен 8 декабря (-5,1°С).

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Температурный рекорд для 26 декабря был зафиксирован в 1888 году. Тогда температура воздуха составила -36,7°С.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник, 26 декабря, ожидается до +1°С.