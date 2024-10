Что такое эффект Манделы и откуда берутся коллективные заблуждения?

Что такое эффект Манделы и почему он возникает

Эффект Манделы — это феномен, при котором группа людей подвержена ложным или искаженным воспоминаниям о каком-либо событии или факте, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог Ирина Пирогова. При этом люди верят, что эти воспоминания точны и верны. Нередко такие заблуждения касаются важных исторических событий.

Все помнят обращение Бориса Ельцина, когда он решил передать полномочия в эфире новогоднего обращения в 1999-2000 годах, как его фразу «я устал, я ухожу». На самом деле же он произнес: «Я ухожу, я сделал все, что мог». Это и есть эффект Манделы — массовое запоминающееся событие, которое на самом деле было другим. Ирина Пирогова клинический психолог

Сам термин придумала в 2009 году писательница и исследовательница паранормальных явлений Фиона Брум. Она заметила, что у многих людей отложилось в памяти, что южноафриканский борец с режимом апартеида Нельсон Мандела умер в 1980-х годах в тюрьме, хотя на самом деле он скончался в 2013 году после освобождения и продолжительной политической карьеры. Это наблюдение спровоцировало обсуждение того, как формируются коллективные воспоминания и почему у не связанных между собой людей может быть одно и то же ложное воспоминание.

Основные причины возникновения эффекта Манделы:

Ошибки в памяти. Человеческую память нельзя назвать абсолютно точным механизмом. События могут искажаться при повторных воспоминаниях, особенно если они были пережиты давно. Информация нередко реконструируется на основе отрывочных данных или ассоциаций с другими похожими историями.



Человеческую память нельзя назвать абсолютно точным механизмом. События могут искажаться при повторных воспоминаниях, особенно если они были пережиты давно. Информация нередко реконструируется на основе отрывочных данных или ассоциаций с другими похожими историями. Влияние внешних факторов. Когда многие люди помнят событие одинаково неверно, это может быть связано с влиянием окружающей среды, медиа или слухов. Человек склонен подстраивать свои воспоминания под рассказы, которые слышит от других. Все усугубляется, если их многократно повторяют.



Когда многие люди помнят событие одинаково неверно, это может быть связано с влиянием окружающей среды, медиа или слухов. Человек склонен подстраивать свои воспоминания под рассказы, которые слышит от других. Все усугубляется, если их многократно повторяют. Дезинформация. Заведомо ложное распространение фактов через СМИ, интернет или социальные сети может закрепиться в коллективной памяти. Многие не перепроверяют информацию, поэтому начинают принимать ее за истину.



Заведомо ложное распространение фактов через СМИ, интернет или социальные сети может закрепиться в коллективной памяти. Многие не перепроверяют информацию, поэтому начинают принимать ее за истину. Феномен «ложных воспоминаний». Мозг может создавать в голове фрагменты, которые на самом деле не были реальными. Это может происходить под воздействием эмоциональных переживаний, острых психических состояний или из-за особенностей работы мозга.



Мозг может создавать в голове фрагменты, которые на самом деле не были реальными. Это может происходить под воздействием эмоциональных переживаний, острых психических состояний или из-за особенностей работы мозга. Конфабуляция. Этот психологический термин описывает процесс создания ложных воспоминаний, который может происходить бессознательно. Мозговой центр заполняет пробелы в памяти, используя материалы из других источников и создавая таким образом новые детали. Человеку это необходимо, чтобы сформировать целостную картинку, поскольку неизвестность всегда пугает.

«Поскольку мозг наш старается затрачивать минимально энергии, мы часто воспринимаем и выдаем информацию искаженно или «на автомате». Шаблон — это и есть нейронная связь. Формируется и закрепляется паттерн, применяемый в разных ситуациях. Но иногда он может подменять реальное воспоминание, а мозг дополняет факты и события другими деталями», — уточнила Пирогова.

Эффект дежавю. Иногда феномен может быть связан с ощущением, что человек уже пережил или видел нечто ранее, хотя это не соответствует действительности. Подобное чувство может подкреплять иллюзию, что воспоминание реально.

Нейрофизиологический подход к пониманию Эффекта Манделы

Процесс обработки информации мозгом — это сложная и многослойная система, включающая множество этапов. Мозг постоянно воспринимает, анализирует, сохраняет и извлекает информацию, а также использует ее для принятия решений и управления поведением. Обычно требуется несколько этапов:

кодирование — момент, когда информация впервые воспринимается и начинает храниться в памяти;



— момент, когда информация впервые воспринимается и начинает храниться в памяти; консолидация — стабилизация и сохранение новой информации в долговременной памяти, этот процесс может происходить во время сна или отдыха, когда мозг пересматривает и укрепляет недавно полученные данные;



— стабилизация и сохранение новой информации в долговременной памяти, этот процесс может происходить во время сна или отдыха, когда мозг пересматривает и укрепляет недавно полученные данные; извлечение — процесс воспроизведения информации из памяти для использования в конкретных ситуациях.

close Shutterstock

Каждый из этих этапов может быть источником ошибок. Например, если во время кодирования информация была воспринята неточно или частично, то впоследствии отрывки могут быть неполными или искаженными. Аналогично, на этапе консолидации могут рождаться неточности.

В формировании и хранении памяти ключевую роль играют гиппокамп и префронтальная кора мозга. Первый участок отвечает за консолидацию новых воспоминаний и их последующее сохранение в долговременной памяти, в то время как второй участвует в когнитивных функциях — принятии решений, планировании и воспроизведении воспоминаний.

Ошибки на уровне гиппокампа могут привести к неправильной интеграции фактов, из-за чего воспоминание может изменяться или частично утрачиваться. Префронтальная кора, в свою очередь, может ошибаться при извлечении информации, интегрируя ее с другими мыслями. Нейрофизиологические исследования показывают, что нарушения из-за травм или изменений в работе этих областей мозга могут способствовать возникновению ложных воспоминаний.

Кроме того, на воспоминания может косвенно повлиять нейропластичность. Этот процесс помогает мозгу приспосабливаться к новым ситуациям и учиться новому, но он также может способствовать искажениям памяти. Постоянное «переобучение» или изменение нейронных связей на основании новой информации может невольно модифицировать старые воспоминания.

Примеры эффекта Манделы

Эффект Манделы проявляется в различных примерах, когда люди коллективно вспоминают события, факты или детали, которые никогда не происходили или были искажены. Мы собрали несколько известных примеров, которые стали популярны и часто обсуждаются в контексте этого феномена.

Фраза Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

Фанаты франшизы «Звездные войны» часто вспоминают культовую фразу Дарта Вейдера как «Люк, я твой отец». Однако в оригинальном фильме фраза звучит иначе: «Нет, я твой отец» («No, I am your father»). Тем не менее, множество людей по всему миру уверены, что помнят именно версию с упоминанием имени Люка.

Хвост Пикачу

Многие помнят, что у Пикачу на кончике хвоста была черная галочка, однако, он зигзагообразный и полностью желтый с коричневым пятном у основания. Возможно, это неправильное восприятие связано с тем, что кончики ушек персонажа черные.

close OLM, Inc.

Песня «We Are the Champions» группы Queen

Некоторые убеждены что песня «We Are the Champions» группы Queen заканчивается словами «of the world» в финале. Такая версия действительно существует в одном из выступлений группы, но в студийной записи песни эти слова не произносятся в самом конце.

Загадка монокля «монополиста»

Многим кажется, что они помнят, что у Мистера Монополия (персонажа на коробке игры «Монополия») был монокль. На самом деле этого предмета у него никогда не было.

Книги о Шерлоке Холмсе

Одним из самых известных ложных воспоминаний является фраза «Элементарно, мой дорогой Ватсон» (или просто «Элементарно, Ватсон»), приписываемая Шерлоку Холмсу. Люди довольно часто цитируют эту реплику, хотя в оригинальных произведениях Артура Конан Дойля Холмс никогда не произносил ее в таком виде.

Логотип KitKat

Многие утверждают, что помнят, как в логотипе шоколадки KitKat был дефис (Kit-Kat). В действительности этот дефис никогда не использовался в логотипе бренда, при этом у многих людей сохранилось ложное воспоминание об обратном.

Как распознать ложные воспоминания

Распознать ложное воспоминание может быть сложной задачей, так как оно часто ощущается так же реально, как и истинное. Однако существуют некоторые методы и стратегии, которые позволят отличить ложные фантазии от реальности.

Эффект Манделы не появляется сразу у всех, но путем распространения он происходит у многих после. Избавиться можно, найдя реальный факт и запомнив его. Только так можно понять, где есть правда, а где — иллюзия. Важно понимать, что при помощи этого эффекта можно руководить людьми и вводить их в заблуждение. Ирина Пирогова клинический психолог

Проверка фактов. Самый надежный способ выявить ложное воспоминание — это сверить его с объективными фактами или документальными источниками. Если событие действительно произошло — должны быть доказательства, такие как:

официальные документы;



фото- или видеозаписи;



новости в СМИ или других проверенных источниках.

Если ваше воспоминание не подтверждается никакими объективными данными, есть вероятность, что оно ложное.

Сравнение воспоминаний с другими людьми. Обсуждение события с другими людьми может помочь проверить точность ваших воспоминаний. Однако важно учитывать, что эффект Манделы часто охватывает большие группы людей, поэтому лучше полагаться только на тех, кто имел непосредственное отношение к событию или объективные знания о нем. Если другие люди, особенно участники или свидетели события, помнят детали иначе, это может быть признаком того, что ваше воспоминание ошибочно.

Анализ деталей. Ложные данные часто включают отрывочные или непоследовательные детали. Они могут казаться менее четкими или слишком обобщенными. Чтобы распознать ложное воспоминание, можно задать себе вопросы:

какие конкретные детали я помню?



кажется ли воспоминание мне фрагментарным и мутным?



можно ли восстановить весь контекст события?

Если информация в вашей голове кажется слишком расплывчатой или наполненной противоречиями, возможно, этого не происходило на самом деле.

close Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Эмоциональная нагрузка. Иногда ложные воспоминания могут сопровождаться более сильными эмоциями, чем реальные, особенно если они сформировались в результате внешнего влияния (например, рассказов других людей или фильмов). Это связано с тем, что эмоции могут усиливать или изменять наши воспоминания. Если воспоминание кажется чрезмерно эмоционально насыщенным или эмоционально несоответствующим событию, это может быть сигналом, что оно ложное.

Проанализировать источники информации. Часто ложные воспоминания возникают под влиянием информации, полученной из ненаучных источников — слухов, фильмов, художественной литературы или социальных сетей. Попробуйте вспомнить, как вы впервые узнали об этом событии. Если ресурс происхождения был развлечением или вовсе сомнительным, есть вероятность, что эпизод в памяти искажен или сфабрикован.

Использование методов когнитивной психологии. Когнитивные психологи разработали методы, которые могут помочь обнаружить ложные воспоминания. Один из них заключается в создании «мнемонических привязок», когда воспоминание связывается с конкретными фактами, датами или событиями, подтверждаемыми другими источниками. Если невозможно найти такие привязки это может быть признаком того, что воспоминание ложное.

Самокритичный анализ. Задумайтесь, не могли ли внешние факторы повлиять на ваше восприятие. Например, могли ли вы увидеть что-то по телевизору или услышать от других, а затем ошибочно принять это за свое собственное воспоминание? Иногда люди объединяют разные информационные ресурсы в одно целое, формируя ложную картину. Если вам удастся отследить такой источник влияния, это может помочь распознать ложное воспоминание.

Обратитесь к специалисту. Когда проблемы с памятью начинают всерьез влиять на жизнь, может быть полезно обратиться к психологу или специалисту по когнитивной психологии. Профессионалы могут помочь разобрать механизм возникновения ложных воспоминаний и предложить методы для их осознания и корректировки.

Примеры ложных воспоминаний:

Неправильное воспоминание о детстве. Иногда люди убеждены, что помнят детали из своего детства, хотя им фактически рассказали их родители или родственники. Например, вы можете быть уверены, что помните, как гуляли в парке в три года, хотя на самом деле это описал вам кто-то другой.

События, измененные медиаконтентом. Фильмы или телепередачи, основанные на реальных событиях, могут формировать ложные воспоминания у людей. Например, вы можете помнить детали какого-то исторического события так, как оно было показано в фильме, хотя в реальности все было иначе.

Есть ли опасность от эффекта Манделы

Эффект Манделы может быть чреват рисками, которые обостряются, когда дело касается восприятия фактов, исторических событий и коллективного понимания реальности.

Дезинформация и фальсификация фактов

Если большая часть людей верит в ложные воспоминания, это непроизвольно повлияет на культурное восприятие важных событий. Такая ситуация может привести к дезинформации и распространению ложных убеждений. В современном мире, где все легко найти в интернете и социальных сетях, ложные факты могут вызвать настоящие проблемы, особенно в условиях политической и социальной напряженности.

Подрыв доверия к фактам и науке

Эффект Манделы может привести к снижению доверия к официальным источникам информации, науке и экспертам. Когда люди начинают верить в ложные воспоминания или теории, то нередко происходит подрыв доверия к достоверным данным и экспертным мнениям. Например, если люди начинают верить в альтернативные версии научных фактов или исторических событий, это может дестабилизировать общественное мнение и спровоцировать рост конспирологических теорий.

Создание конспирологических теорий

Эффект Манделы часто используется в поддержку конспирологических теорий, утверждающих, что реальность может меняться или что существуют скрытые силы, манипулирующие общественным сознанием. Сторонники некоторых теорий заговора умышленно используют эффект Манделы для утверждений о существовании параллельных вселенных или тайных вмешательствах извне в нашу реальность.

close Depositphotos

Социальная поляризация и конфликты

Ложные воспоминания могут усиливать разногласия в обществе, особенно если они касаются важных политических или социальных событий. Если часть общества начинает воспринимать фальсифицированные или искаженные версии событий как истину, могут возникать конфликты, поскольку разные группы людей будут придерживаться различных версий «правды». В таких условиях трудно прийти к консенсусу по важным вопросам, это и ослабляет единство общества.

Влияние на принятие решений

Эффект Манделы может повлиять на принятие решений как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Если политические лидеры или влиятельные фигуры верят в ложные факты или исторические события, это может обернуться неадекватными решениям. Ведь неправильное восприятие исторических уроков нередко приводит к повторению прошлых ошибок.

Искажение личной памяти

На личностном уровне эффект Манделы может дезориентировать человека в собственных воспоминаниях и адекватности — своего рода газлайтинг.. Люди могут начать сомневаться в достоверности своей памяти и испытывать тревогу, особенно если они уверены в чем-то, что не соответствует реальности. Это может повлиять на их самооценку, межличностные отношения и восприятие мира.

Примеры опасных последствий:

Фальсификация выборов. Если общество начинает верить в ложные факты о результатах выборов или политических процессах, это может подорвать демократические институты и вызвать недоверие к системе.