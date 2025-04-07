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ЕС отказал Литве и Эстонии в финансировании «стены для беспилотников»

ЕС отказался помогать Литве и Эстонии строить «стену для дронов» на границе с РФ
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Министерство обороны РФ

Евросоюз отказал Эстонии и Литве выделить деньги на создание «стены для беспилотников» на границе с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Представители пограничной службы Эстонии и Литвы подали совместную заявку на получение финансирования от ЕС на строительство так называемой «стены для дронов». Она предусматривала наблюдение за восточной границей с России и установку средств борьбы с беспилотниками. Для этих целей правительство Эстонии планировало выделить около €12 млн в течение следующих трех лет, допфинансы планировалось запросить из фондов ЕС.

Однако в Евросоюзе эту идею не поддержали. Теперь Эстонии и Литве придется искать дополнительные источники финансирования для реализации этой задумки.

До этого представитель эстонского Государственного центра оборонных инвестиций Мати Тикерпуу сообщил о планах Эстонии закупить средства противовоздушной обороны, чтобы защититься от ударов баллистических ракет. По его словам, планируется закупить европейскую систему ПВО SAMP/T с ракетами Aster, американский зенитный ракетный комплекс Patriot и израильские «Праща Давида».

Тикерпуу заявил, что Эстония уже связалась со всеми производителями. В настоящий момент обсуждаются количество, сроки поставок и цены.

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