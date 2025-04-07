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В России могут ввести репродуктивную диспансеризацию для бойцов СВО

Минздрав: введение репродуктивной диспансеризации участников СВО обсуждается
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские власти обсуждают вопрос репродуктивной диспансеризации участников специальной военной операции (СВО). Об этом в ходе круглого стола в Госдуме заявил заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Даржа Бадлуев, передает РИА Новости.

«Мы на сегодняшний день сейчас отдельно этот вопрос обсуждаем. У нас, конечно, идет взаимодействие с министерством обороны», — заявил он.

По словам директора, на данный момент итоговых решений в данном вопросе нет.

До этого генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что на фоне пандемии и СВО снизился рост продолжительности жизни. По его словам, рекордный показатель был зафиксирован в России в 2020 году и составлял 73 года.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что поликлиники будут выделять специалиста для координации медицинской помощи участникам СВО. По его словам, участники СВО смогут выбирать поликлиники, и медучреждения будут выделять специалиста, который сможет координировать предоставление таким пациентам первичной медико-санитарной помощи во внеочередном порядке.

Ранее россиянам рассказали об особенностях прохождения диспансеризации в 2025 году.

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