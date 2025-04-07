В России стартовала «Монетная неделя» по обмену монет на банкноты

В России началась «Монетная неделя», во время которой можно обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах. Об этом сообщил Центробанк (ЦБ) РФ на официальном сайте.

Акция, как уточняется, пройдет с 7 по 19 апреля 2025 года. Россияне смогут без комиссии сдать монеты любого номинала, в том числе потемневшие, погнутые или поцарапанные, а также зачислить сумму на счет. Адреса точек обмена можно увидеть на сайте монетнаянеделя.рф.

В Центробанке также отметили, что для обмена нужно заранее рассортировать монеты по номиналу.

Как до этого рассказал финансовый аналитик Александр Лежава, акция «Монетная неделя» позволит повторно запустить монеты в обращение. По его словам, данная акция показала свою действенность в 2023 году, когда россияне сдавали десятки тонн мелочей. Лежава добавил, что для ЦБ этот механизм выгоден, потому что собрать монеты проще, чем тратить средства на чеканку новых.

Ранее Центробанк РФ выпустил новую серию золотых монет «Георгий Победоносец».