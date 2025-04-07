Без космических бюджетов: продюсер о мировом успехе хита «Homay»

Продюсер башкирской группы Ay Yola Руслан Север объяснил мировой успех их хита «Homay». Об этом он поговорил с kp.ru.
По словам Севера, песня начала разлетаться и репоститься на глазах у коллектива.
«Есть мнение, что мы использовали какие-то космические бюджеты, агентства», — отметил он.
Однако, добавил Север, дело в другом.
«Секрет в том, что песня просто понравилась, она попала в нерв слушателя», — говорит продюсер.
Дочь Руслана Адель является солисткой группы. По его мнению, необычный образ девушки в паре с национальными музыкальными инструментами помогли треку о человеческих чувствах занять топ в мировых чартах.
Накануне Ay Yola заняли седьмую строку в мировом чарте Shazam и обогнали по популярности хиты Леди Гаги и Кендрика Ламара, а после поднялись и на пятое место в рейтинге.
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