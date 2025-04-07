Без космических бюджетов: продюсер о мировом успехе хита «Homay»

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Продюсер башкирской группы Ay Yola Руслан Север объяснил мировой успех их хита «Homay». Об этом он поговорил с kp.ru.

По словам Севера, песня начала разлетаться и репоститься на глазах у коллектива.

«Есть мнение, что мы использовали какие-то космические бюджеты, агентства», — отметил он.

Однако, добавил Север, дело в другом.

«Секрет в том, что песня просто понравилась, она попала в нерв слушателя», — говорит продюсер.

Дочь Руслана Адель является солисткой группы. По его мнению, необычный образ девушки в паре с национальными музыкальными инструментами помогли треку о человеческих чувствах занять топ в мировых чартах.

Накануне Ay Yola заняли седьмую строку в мировом чарте Shazam и обогнали по популярности хиты Леди Гаги и Кендрика Ламара, а после поднялись и на пятое место в рейтинге.

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