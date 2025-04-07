Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США бастуют сотни работников киноиндустрии ради Голливуда

В США вышли на митинг сотни работников ради возвращения съемок в Лос-Анджелес
close
Mario Anzuoni/Reuters

Сотни работников кино- и телеиндустрии вышли 6 апреля на митинг в Лос-Анджелесе ради возобновления инвестиций в Голливуд после череды потрясений. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, на забастовку вышли не менее 1 тыс. человек — от актеров до ассистентов на съемках, гримеров и прочих работников индустрии. Они требуют расширения налоговых льгот для кино- и телефильмов, которое позволит сделать съемки в Лос-Анджелесе более доступными.

«Людям приходится нелегко. Арендная плата выросла, продукты подорожали. Единственное, что не меняется — рабочие места и зарплаты. Рабочих мест нет. <…> Нам каждый день звонят оставшиеся без работы люди: «Как мне заплатить за квартиру? У меня нет никаких пособий на семью», — заявил директор компании LiUNA Local 724 Алекс Агилар-младший.

Забастовщики, отмечает телеканал, провели акцию в офисе компании SirReel Studios в районе Сан-Вэлли. Владелец фирмы Уэс Бейли предоставил им свое здание на безвозмездной основе, поскольку из-за отсутствия финансовой поддержки ему пришлось сократить рабочие места. Бейли признался, что ему приходится бороться за то, чтобы «чтобы люди были трудоустроены».

По данным NBC News, средний уровень загрузки съемочных площадок в районе Лос-Анджелеса снизился с 90% в 2016–2022 годах до 63% в 2024 году. Причиной стали последствия пандемии COVID-19, масштабные лесные пожары и забастовки в Голливуде.

Ранее сообщалось, что мелодрама «Я с тобой задыхаюсь» выйдет в российский прокат 10 апреля.
.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами